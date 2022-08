Damiano e Giorgia Soleri sono in vacanza in Puglia

Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri stanno trascorrendo qualche giorno di relax a Castellana.

Damiano David e Giorgia Soleri sono in vacanza in Puglia. Il frontman dei Mansekin e l’influencer hanno scelto precisamente come meta Castellana per qualche giorno di relax. Come informa la Gazzetta del Mezzogiorno i due fidanzati sono stati beccati dai paparazzi in un supermercato vicino Largo Porta Grande mentre facevano la spesa.

Erano in giro come una coppia qualsiasi. I due giovani si godono qualche momento di relax dopo le ultime fatiche da parte di entrambi. Damiano è stato impegnato con i vari tour assieme al resto dei Maneskin, mentre Giorgia ha dovuto rispettare i suoi impegni come attivista, sponsorizzando inoltre il suo libro in giro per l’Italia.

Damiano e Giorgia Soleri: la foto che fa sognare

L’immagine in evidenza dell’articolo farà senza dubbio sognare i romanticoni e i fan di Damiano David e Giorgia Soleri.

Da essa si nota come i due siano innamoratissimi e accomunati da una forte complicità. Nonostante la grande fama di cui godono, Damiano e Giorgia rimangono semplici, come gli altri ragazzi della loro età. Si vede quindi lui sorridente fare l’occhiolino all’obiettivo, assieme alla sua dolce metà.

Famosi e amichevoli

Damiano David e Giorgia Soleri hanno riso e scherzato assieme ad alcuni fan che li hanno riconosciuti all’interno del supermarket.

Come si legge da Novella 2000, prima di raggiungere il fidanzato in Puglia, Giorgia ha passato alcuni giorni di vacanza a Minorca con le amiche.