Damiano dei Maneskin tra look eccentrici e insuccessi scolastici

Damiano dei Maneskin, noto per il suo talento e i suoi look che non passano inosservati, ammette di non aver mai avuto un buon rapporto con la scuola.

Alzi la mano chi non è rimasto affascinato, o almeno un po’ incuriosito, da Damiano. Il cantante dei Maneskin, il gruppo dato per favorito alla vittoria di X Factor 11 e che invece si è classificato al secondo posto, ha un temperamento da leader.

Il fascinoso romano sa tenere il palco come pochi. Dal trucco degli occhi allo smalto sulle unghie fino alla lap dance in cui si è dilettato durante un’esibizione, passando per i tacchi e un video in cui appare completamente senza veli, Damiano non si è fatto mancare davvero nulla. Sogno neanche troppo nascosto di donne del mondo dello spettacolo come Alba Parietti, il frontman dei Maneskin è pronto a godersi al massimo successo e visibilità, anche grazie al palco del Festival di Sanremo 2021.

Tutti i look di Damiano dei Maneskin

“A Roma che è una città un po’ ferma mi hanno urlato spesso delle cose. Ma chi sono per dirmi che non posso andare in giro con la pelliccia di leopardo perché non sono Mick Jagger? Io posso.

E infatti Jagger è diventato Jagger perché ha detto: io posso” ha raccontato Damiano David. Il ragazzo insieme a Victoria, altra componente del gruppo, gira spesso per i mercatini vintage della capitale per trovare il look giusto per le loro performance. Tutine in paillettes, pellicce, calze a rete… i Maneskin adorano lo stile rock anni ’70 e non hanno alcuna intenzione di rinunciarvi. Victoria ha avuto l’idea del kajal nero per truccare gli occhi di Damiano e da allora il frontman non vi ha più rinunciato. Ma a scuola il cantante romano ha intenzione di tornarci? Al liceo linguistico Montale finora Damiano è già stato bocciato due volte.

La carriera scolastica

“Non tornerò tra i banchi. Lo dico con senso di grandissima rivincita. Per anni mi sono sentito dire che non dovevo pensare alla musica, impegnarmi in qualcosa di serio ed essere responsabile” aveva dichiarato Damiano al Messaggero. Al Corriere della Sera- La Lettura ha ribadito il concetto aggiungendo qualche dettaglio in più. “A scuola torno, ma per fare il figo. Io avrei dovuto finirla, ma molto in teoria. Mi hanno steccato alla grande due volte e con X Factor è arrivata la terza. Ho vissuto la scuola male. Sentirmi dire quello che dovevo fare e non poter esprimere la mia intelligenza. Se non sei scolasticamente intelligente non vuol dire che non lo sei. Avevo dei compagni con dei supervoti, poi uscivano per strada e si perdevano, avevano bisogno della madre. Io ero il contrario. A un certo punto andare male a scuola era una cosa voluta, mi stava strettissimo stare seduto sei ore ad ascoltare uno che raccontava cose. Io volevo saltare sul tavolo dei giudici e spaccare tutto” ha affermato il cantante.

In molti sognano una love story tra Damiano e Victoria. Loro per ora glissano e dicono: “Non siamo impegnati, siamo impegnativi“. Ma sperare non costa niente.