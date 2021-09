Damiano: "Per Federpol rinnovo 2020 è un buon contratto, qualità in prima linea"

Milano, 17 set. (Adnkronos/Labitalia) – "Il futuro deve vedere i corpi intermedi di alzare l'asticella, un mondo senza qualità non ha funzione. Vuol dire fare buoni contratti e l'ultimo rinnovo del 2020 per voi è un buon contratto, ha cercato la qualità e vuole abbattere il dumping contrattuale, giocando al ribasso".

A dirlo Cesare Damiano, intervenendo al 64° congresso nazionale Federpol in corso al Grand Hotel Villa Torretta Milan Sesto.

"Federpol – sottolinea – con l'assistenza di Sistema impresa si avvale di enti bilaterali come Formazienda questa è la chiave su cui lavorare. Apprezzo anche il vostro andare oltre la vostra categoria come il tema scelto per questo congresso: il femminicidio".