Damiano Tercon ha il Covid: “Da 19 giorni questa febbre non vuole andare via”

Damiano Tercon è risultato positivo al Coronavirus: ad annunciarlo è stata sua sorella, Margherita Tercon.

La sorella di Damiano Tercon, Margherita, ha rivelato via socail che l’ex concorrente di Italia’s Got Talent è risultato positivo al Coronavirus.

Damiano Tercon ha il Covid

Damiano Tercon, ex concorrente di Italia’s got talent, è risultato positivo al Coronavirus e da circa 20 giorni sarebbe in isolamento domiciliare.

A svelarlo è stata sua sorella, Margherita Tercon, che con Damiano ha un legame davvero speciale (e con cui si era presentata a Italia’s Got Talent).

“Diciannove giorni di questa maledettissima febbre che non se ne vuole andare.Per fortuna Damiano non perde il suo buonumore e trascorre le giornate al telefono, protetto dalla compagnia dei suoi amici.Da 19 giorni è in casa, ascolta la musica, scrive lettere, progetta il suo compleanno.

Il 4 dicembre saranno 40 anni, ma vi rendete conto?Pensa alla sua autonomia, sogna il giorno in cui andrà ad abitare da solo. E vi promettiamo che prima o poi (più prima che poi) quel giorno arriverà.Damiano, il nostro combattente sorridente.Aspettiamo di poterti riabbracciare presto.P.S. ieri siamo andati a portargli la spesa. Gli abbiamo detto “ci manchi!” E lui: “Grazie!”. E noi: “noi ti manchiamo?”.

La sua risposta: NO. Forse, finalmente, per una volta qualcuno non gli rompe le balle”, ha scritto via social la ragazza offrendo delucidazioni ai fan sulle condizioni di suo fratello.

Damiano Tercon a Italia’s Got Talent

Durante la sua partecipazione a Italia’s Got Talent Damiano aveva raccontato in un monologo la sua storia, dagli atti di bullismo al suo amore per la musica. Il ragazzo – che il 4 dicembre 2021 compirà 40 anni – è affetto da sindrome di Asperger, e grazie a sua sorella Margherita ha trovato il modo per parlare pubblicamente (e con ironia) della sua malattia.

“I compagni di classe mi chiudevano nell’armadio, e poi mi prendevano a calci”, raccontava Damiano nel suo monologo agrodolce.

Damiano Tercon: chi è la sorella Margherita

Margherita Tercon è la sorella minore di Damiano Tercon. Ha lavorato come autrice televisiva e drammaturga e si è diplomata presso la scuola d’arte drammatica Paolo Grassi di Milano e a seguire ha conseguito la laurea in filosofia alla Sorbona di Parigi. Lei e suo fratello Damiano hanno un rapporto davvero speciale e insieme a lui Margherita ha fondato il duo comico i “Terconauti”.