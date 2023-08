Damien Chazelle apre Venezia: "Appoggio lo sciopero di Hollywood"

Venezia, 30 ago. (askanews) – Il presidente della giuria dell’80esima mostra del cinema di Venezia Damien Chazelle si è presentato alla conferenza stampa di apertura dell’evento con la maglietta della Wga, il sindacato degli sceneggiatori di Hollywood, in sciopero da settimane.

“Penso che siamo qui per far sapere che questa lotta è in corso e, di conseguenza, molte persone che altrimenti penso avrebbero voluto essere qui durante questo festival non possono essere qui – ha detto Chazelle – ed è un momento difficile ovviamente a Hollywood, soprattutto per gli scrittori, gli attori, ma anche le troupe, tutti coloro che sono colpiti dalla situazione di stallo, in questo momento. Quindi volevo solo trovare un modo per farlo sapere che mentre siamo qui a celebrare l’arte del cinema.”