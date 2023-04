Dana Saber, frecciatina ad Antonella Fiordelisi: "Deve seguire il vento"

Dana Saber ha lanciato una frecciatina del tutto inattesa contro Antonella Fiordelisi. La modella, a quanto pare, non è in buoni rapporti neanche con l’unica amica che si era fatta al GF Vip 7.

Da quando è uscita dal GF Vip, Dana Saber ha riservato parole al vetriolo a quasi tutti i compagni d’avventura. Fino ad oggi aveva salvato Antonella Fiordelisi, una delle poche persone con cui aveva stabilito un rapporto, ma anche con lei sembra essere accaduto qualcosa. Via social, la modella le ha riservato una frecciatina del tutto inattesa.

Dana ha dichiarato:

“Allora, ultimissima cosa per quelli che mi chiedono sempre di Antonella. Mi sono sentita con Antonella… ‘Ciao, come stai’ e basta. Non di più e non di meno. Perché normalmente loro devono seguire un po’ il vento. Quindi…”.