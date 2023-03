Dana Saber shock: "Alcuni vipponi hanno il cellulare"

Attraverso i social Dana Saber ha fatto una confessione inaspettata sui concorrenti del GF Vip e ha insinuato che alcuni di loro avrebbero un telefono cellulare.

Dana Saber: i cellulari al GF Vip

Durante una sua diretta social con i fan Dana Saber ha fatto alcune inaspettate confessioni sui concorrenti del GF Vip e ha svelato che alcuni di loro avrebbero un cellulare all’interno della Casa di Cinecittà. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e non è chiaro perché Dana Saber abbia fatto una simile insinuazione. Ovviamente ai concorrenti del reality show è categoricamente vietato portare con sé il cellulare all’interno del bunker di Cinecittà ed è evidente che la produzione del programma avrebbe vietato un simile comportamento.

“Chi ha il cellulare? Non lo sapete? Chi ha la suite soprattutto… Ci sono persone che hanno la suite. Ragazzi, non lo so… A sto punto chiedete ad Alfonso di mandarvi il numero, magari potete chiamare i vostri preferiti da casa. Eh chi ha il cellulare… Non solo, non solo”, ha dichiarato la Saber.

Durante la sua diretta social con i fan l’ex concorrente del GF Vip si è anche scagliata contro il reality show, e ha tuonato: “Mi sento di dire che lo stesso GF mi abbia più volte isolata e così negato la possibilità di poter dire la mia opinione liberamente. Sono stata bullizzata direttamente e psicologicamente da un gruppo di persone che avevano come fine vincere il programma, facendomi passare come una persona violenta”. Sulla questione emergeranno ulteriori sviluppi?