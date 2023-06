Dandy, camouflage, scacchi: il debutto di Pharrell Williams per Vuitton

Roma, 21 giu. (askanews) -Star a Parigi, da Rihanna a Beyoncé con Jay-Z, per la prima passerella di Pharrell Williams per Louis Vuitton, nuovo direttore creativo della linea uomo. Una sfilata all’aperto a pochi passi dalla sede della maison di lusso sul Pont-Neuf, con una spettacolare scenografia e il coro gospel, dove protagonisti sono stati abiti mimetici, look dandy e borse a scacchi.

Le modelle hanno sfilato su un immenso tappeto dorato che correva lungo il ponte più antico di Parigi, sulle note dell’orchestra guidata dalla star Lang Lang.

La scelta dell’oro, raramente utilizzato negli abiti, è stata “un cenno al sole, punto focale della collezione”, ha dichiarato Vuitton.

Tra i modelli presentati ha spiccato un’estetica militare chic, nell’immagine del completo mimetico indossato dallo stilista, dalla sua compagna e dai loro quattro figli.

Scarpe imponenti, abiti più aderenti al corpo rispetto al passato e il motivo a scacchi, firma del marchio, onnipresente, in particolare sulle borse indossate dalle modelle ed esposte sui carrelli, a ricordare che Vuitton è prima di tutto un laboratorio di pelletteria.

Williams, artista, produttore, autore della hit globale “Happy”, è stato nominato all’inizio dell’anno come successore di Virgil Abloh, morto improvvisamente alla fine del 2021.