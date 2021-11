Daneo (WePlan Srl): "Città pronta per Grandi Eventi, può essere svolta"

Roma, 4 nov. (Adnkronos/Labitalia) – "Credo che Roma abbia l'esigenza di riposizionare la propria immagine e il Grande Evento può essere l'occasione per farlo. E Roma è favorita per i Grandi Eventi innanzitutto per la bellezza, unica al mondo. E Roma è una delle poche città che può essere ideale per tutti i tipi di gradi eventi : per i servizi, per le infrastrutture su cui può contare.

Magari per il 2036 potrebbe ambire a ospitare un grande evento come le Olimpiadi, il mondiale di Atletica o anche i mondiali e gli europei di calcio a cui sta pensando il Coni". Lo ha detto Roberto Daneo, partner fondatore Weplan Srl ed esperto di Grandi Eventi, intervenendo all'evento 'La bellezza assopita di Roma. Progettualità e managerialità per la città che si risveglia', organizzato da Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria nell’ambito dei lavori della propria assemblea, tenutasi a Roma al Tempio di Adriano.