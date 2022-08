D’Angelo (Fi.Fa Security): regolamentare lavoro settore

Roma, 3 ago. (askanews) – “Abbiamo difficoltà a fornire personale qualificato per la realizzazione di un grande evento come un concerto, cosi come nei locali da ballo. Le difficoltà sono legate all’accesso alla professione. Il lavoro dei nostri addetti è occasionale o stagionale e dovrebbe essere regolamentato con maggiore flessibilità” lo ha detto Fabio D’Angelo, Amministratore delegato di Fi.Fa Security, intervenendo questa mattina a Largo Chigi, il format di The Watcher Post.

“Auspico che nella prossima legislatura si apra un’interlocuzione – ha aggiunto – molti aspetti devono essere migliorati, per fare in modo che questa professione per molti possa diventare una prospettiva e con garanzie e tutele”.