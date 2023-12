Dani Faiv racconta la vertigine di essere all'"Ultimo Piano"

Milano, 16 dic. (askanews) – Giovane e appagato, ha avuto il successo, l’amore, la famiglia e tanto affetto dei fan, ma proprio per questo Dani Faiv sente la vertigine del momento e la racconta nel suo nuovo album “Ultimo Piano” che mette al primo posto l’autenticità e la sincerità.

“Sono all’ultimo piano e posso solo buttarmi, alla fine manca sempre qualcosa e la ricerca di qualcosa che ti motivi è la chiave per non sentirsi mai all’ultimo piano perchè si può solo scendere una volta che si è saliti”.

“Ultimo piano” mette insieme diverse produzioni – da Strage a Salmo – rendendo l’ascolto estremamente vario, tanto nel beat quanto nel mood di ogni brano.

“In Ultimo piano c’è un collegamento continuo e come in tutti i dischi ufficiali c’è più unicità in ogni cosa”.

Grande appassionato di calcio, nelle sue canzoni racconta molte storie legate al mondo del pallone.

“Ad ogni calciatore accomuno una storia come nell’ultimo caso Di Natale che è stato una leggenda, ma è stato sottovalutato per quello che ha fatto e questo è un po’ il mio viaggio”.