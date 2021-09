Daniel Macias morto per Covid due settimane dopo la moglie: i 5 figli restano orfani

A distanza di pochi giorni dal decesso della moglie, Daniel Macias è morto per Covid a 38 anni: la coppia lascia cinque figli tra cui un neonato.

Dramma familiare in California, dove un Daniel Macial è morto a 38 anni dopo essere risultato positivo al Covid lasciando cinque figli: la moglie, anche lei contagiata, era morta due settimane prima.

Daniel Macias morto per Covid

I fatti sono avvenuti il 10 settembre 2021 a Yucaipa.

Insegnante di matematica nella scuola media del distretto scolastico unificato di Rialto, l’uomo aveva contratto l’infezione durante una gita in un parco acquatico così come tutti gli altri membri della sua famiglia. La moglie, infermiera, è deceduta pochi giorni dopo aver dato alla luce la loro quinta figlia ed essere stata ricoverata in terapia intensiva.

Per lui la stessa sorte: le sue condizioni sono in breve tempo peggiorate forse anche a causa della mancata vaccinazione.

Sia Daniel che la compagna avevano infatti deciso di non vaccinarsi, lei a causa della gravidanza e lui per scelta.

Daniel Macias morto per Covid: l’appello a vaccinarsi

Il fratello della moglie ha dunque ricordato le ultime parole dell’uomo facendo un appello a vaccinarsi: “Non importa se sei giovane, vecchio, può colpire chiunque a questo punto. Prima di essere intubato ha detto: ‘Se ne hai la possibilità, vaccinati per non finire come me’“.

Tanti i messaggi di cordoglio per la morte della coppia, i cui figli di 7, 5, 3 e 2 anni insieme all’ultimo arrivato saranno ora accuditi dai nonni.