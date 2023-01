Daniel McVicar: "Ho recitato con lei, una grande donna"

Roma, 19 gen. (askanews) – “Ho recitato con lei, è un onore essere qui, era una grande donna” Daniel McVicar l’attore americano che si fece conoscere con Beautiful e che ha recitato in molti film italiani tra cui Una donna in fuga con Gina Lollobrigida, ha partipato ai funerali a Roma della diva italiana e la ha ricordata così. “Ho interpretato il suo “figliolo” come diceva lei, ha sempre avuto questa potenza in tutta la sua vita”.

“Un esempio per tutti noi” ha aggiunto paragonando questo lutto con quello di sua madre, da poco defunta.