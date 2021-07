Daniel Mickelson morto a 23 anni: la tragedia dell’attore e modello americano

Ancora tutte da chiarire le cause della morte di Daniel Mickelson, attore e modello USA morto a soli 23 anni: si attendono gli esiti dell'autopsia

Il modello e attore statunitense Daniel Mickelson è morto a soli 23 anni. L’annuncio è stato dato dalla sorella Meredith Mickelson, anche lei bellissima indossatrice, sul suo profilo Instagram, con una commovente foto di loro due da piccoli.

Il ragazzo è deceduto lo scorso 4 luglio, mentre negli Stati Uniti si celebrava la nota festa nazionale dell’Indipendenza. Le cause della morte non sono ancora state rivelate e si attendono pertanto i risultati dell’autopsia eseguita poche ore fa.

Daniel Mickelson: lo sconcerto della sorella

“Il mio cuore è in frantumi”, scrive la sorella sui social, rimarcando come queste parole sembrino comprensibilmente così sbagliate e senza logica. “Ieri ho perso mio fratello, il mio migliore amico e l’altra metà del mio cuore.

Non c’era una persona che amavo di più sulla Terra. Non ci sono parole che possano rendergli giustizia. Conoscerlo significava amarlo. Era l’essere umano più felice e solare che esistesse. Sono estremamente felice che Dio mi abbia scelto come sua sorella per tutta la sua incredibile vita”.

Originario di Atlanta, capitale della Georgia, Daniel Mickelson aveva da poco lanciato il suo personale brand di abbigliamento. Oltre alla moda, nel 2019 aveva peraltro provato a cimentarsi come attore, recitando in una web serie. Inoltre era apparso nel film horror indie The Killer Clown Meets the Candy Man del regista Pete Jacelone.