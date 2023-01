Daniel Pennac saluta Malaussène, esce l'ultimo romanzo della saga

Parigi, 14 gen. (askanews) – A quasi 40 anni dal debutto in libreria Daniel Pennac saluta Malaussène. La serie, finora composta da sette romanzi era iniziata con Il paradiso degli orchi e ora si chiude con l’uscita di Terminus Malaussène in italiano “Capolinea Malaussène”. Il suo straordinario antieroe con la sua sgangherata tribù familiare hanno appassionato i lettori di tutto il mondo ma è arrivato il momento dell’addio con un’ultimo romanzo sotto forma di “esilarante apocalisse”.

“Sì, beh, finisce una saga perché… ho altro da scrivere. Ho altri progetti. Ho un libro sul silenzio, ho ancora tante cose da scrivere e poco tempo per farlo” spiega Pennac.

I romanzi dello scrittore francese, 77 anni, sono stati tradotti in più di venti lingue e hanno venduto più di cinque milioni di copie in tutto il mondo.

“Ho fatto l’insegnante per 30 anni e ho scritto per tutta la vita.

Ma non considero… ho avuto la fortuna di non dover considerare queste due attività – l’attività professionale e l’attività letteraria – come lavoro! Io non mi sono logorato!”.

Un saluto a Malaussène, capro espiatorio professionista nel cuore del quartiere di Belleville, che mancherà a tutti.