L’attore Daniel Radcliffe e la sua compagna, Erin Darke, hanno confermato la nascita del loro primo figlio. L’arrivo del piccolo è stato comunicato in via ufficiale dall’addetto stampa dell’attore di Harry Potter dopo che, a marzo, era stato reso noto che la coppia era in dolce attesa. La coppia non ha rivelato il sesso del bambino, né quando è nato.

Daniel Radcliffe è diventato papà, è nato il primo figlio dell’attore di Harry Potter

Daniel Radcliffe sta vivendo un nuovo tipo di magia: la paternità. L’attore di Harry Potter, 33 anni, e la fidanzata Erin Darke, 38 anni, hanno dato il benvenuto al loro primo figlio, come ha confermato a PEOPLE un rappresentante dell’attore.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul primogenito della coppia. Il Daily Mail è stato il primo a riportare la notizia, condividendo le foto dei due attori a passeggio a New York mentre Radcliffe era intento a spingere un passeggino.

In una intervista di ottobre con Evan Rachel Wood per Newsweek sul loro film Weird: The Al Yankovic Story, i due attori hanno parlato dei pro e dei contro della fama raggiunta in giovane età, con la star di Harry Potter che ha spiegato che i set cinematografici “possono essere luoghi meravigliosi” per i bambini.

La storia d’amore dei neogenitori

“Voglio che i miei figli, se e quando esisteranno… mi piacerebbe che frequentassero i set cinematografici”, ha detto Radcliffe a Newsweek. “Un sogno sarebbe che arrivassero su un set cinematografico e dicessero ‘Dio, sai, mi piacerebbe essere nel reparto artistico. Mi piacerebbe fare parte della troupe’. Una parte di questo, ma non di quello. Penso che se riesci a trovarti in una situazione in cui sei sul set cinematografico senza necessariamente [pensare] ‘oh, questo sarà un grosso problema nella tua vita’, è fantastico. I set cinematografici sono luoghi meravigliosi. Penso che molto spesso possano essere meravigliosi per i ragazzi. Ma è proprio il lato della fama che dovrebbe essere evitato a tutti i costi”, ha aggiunto.

Lo scorso marzo, invece, a PEOPLE, ha commentato la sua situazione attuale, sottolineando che la sua vita privata è in un ottimo momento. “Ho una vita davvero bella. Sto con la mia ragazza praticamente da dieci anni”, ha detto. “Siamo davvero felici”.

Nel 2020, Radcliffe ha raccontato di aver incontrato la compagna sul set di Kill Your Darlings nel 2012 e ha commentato che sarebbe stata una “storia incredibile da raccontare ai nostri figli un giorno”.