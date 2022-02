Daniela Mion morta prima di aprire l’osteria: gli amici vanno avanti al suo posto

Daniela Mion è morta improvvisamente a 53 anni, prima di aprire un'osteria. Gli amici hanno deciso di andare avanti al posto suo nel suo progetto.

Deborah e Daniela volevano aprire un’osteria a Spinea, in stile veneziario. “Il bacaro sconto” avrebbe dovuto aprire il 5 settembre scorso in via Cici. Le due sorelle avevano progettato tutto. Daniela Mion lavorava in una ditta tessile a Vittorio Veneto ma aveva lasciato il suo lavoro per dedicarsi completamente a questo progetto importante. Un sogno che purtroppo si è infranto. Poco prima dell’apertura, Daniela è morta improvvisamente a soli 53 anni dopo un ricovero in ospedale.

Il progetto di Daniela e Deborah

“Avevamo già deciso da tempo di spostare il nostro locale da Mestre a Spinea e abbiamo pensato di utilizzare proprio questo spazio per portare avanti la memoria di Daniela e del progetto che aveva con la sorella Deborah. Deborah è una nostra amica, non se la sentiva di portare avanti il locale da sola. Le abbiamo anche chiesto di partecipare alla gestione ma ha preferito di no. Viene a trovarci spesso, sta lì sta lì con noi, non è in società però” ha dichiarato Fabio Faleschini, che ha rilevato lo spazio insieme alla moglie Monica.

La coppia ha comprato tutte le attrezzature e vuole portare avanti questo progetto dell’amica e di sua sorella.

Gli amici porteranno avanti il progetto

“Portiamo avanti lo stesso progetto o meglio qualcosa di molto simile. Qualcosa cambierà perché abbiamo esigenze diverse dal punto di vista della gestione ma i tratti rimangono gli stessi per onorare la memoria di Daniela, a partire dal logo che aveva pensato lei con l’aiuto di un professionista.Sarà il nostro bar ma anche il bar che Daniela e Deborah avrebbero voluto aprire” ha dichiarato Faleschini.