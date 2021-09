Daniele Coletta, dalla vittoria a Deejay On Stage ai prossimi progetti: il nuovo singolo è “Trastevere”

Dopo “Ti lascio una canzone” e X Factor, Daniele Coletta nell’intervista esclusiva confida l’emozione per la vittoria a Deejay On Stage e i nuovi sogni.

Sabato 21 agosto si è aggiudicato il primo posto al contest estivo Deejay On Stage 2021, guadagnandosi la programmazione su Radio Deejay: ora presenta al grande pubblico il suo nuovo singolo. Così nell’intervista esclusiva Daniele Coletta ha parlato di “Trastevere”, un brano che parla di vita vera, attimi vissuti sullo sfondo di un luogo famoso nel mondo e amato dai turisti.

Ma Trastevere per l’artista è questo e molto altro. La canzone parla di aspettative, di un incontro casuale nelle vie dello storico quartiere romano e si trasforma in una storia d’amore della quale si conosce già il finale.

Daniele Coletta presenta “Trastevere”

Daniele Coletta ha parlato del suo nuovo singolo, dichiarando: “Trastevere è il quartiere dove ho vissuto mille avventure, quando ero più piccolo e ancora oggi. Trastevere è il luogo degli incontri, quello dove ogni turista va.

La mia Trastevere racconta un’altra parentesi della mia storia”.

Spiegando il progetto che ha dato vita alla canzone, ha aggiunto: “Trastevere è un luogo meraviglioso, ma è prima di tutto il luogo del mio cuore. Lì sono cresciuto e lì ho incontrato tantissime strade e tantissime vite, anche quelle che ora hanno intrapreso percorsi differenti.

“Trastevere”, il mio nuovo singolo, parla di una storia d’amore nata nel famoso quartiere della mia città. È stato l’ennesimo incontro, che poi si è trasformato in una storia d’amore dal finale già noto”.

Quindi ha aggiunto: “Trastevere per me è come una seconda casa, dove mi sento sempre a mio agio e dove non mi stanco mai di andare. È veramente la cornice di tanti vissuti. Tornare a Trastevere significa rivivere i ricordi di momenti felici e per me è molto emozionante”.

Daniele Coletta, da “Trastevere” ai prossimi progetti

Daniele Coletta, cantautore romano classe 1992, studia canto dall’età di 10 anni e col tempo ciò che sembrava semplice passione diventa vera e propria professione. La prima conferma arriva nel 2008, quando partecipa alla prima edizione del programma su Rai 1 “Ti lascio Una Canzone”, in diretta dal Teatro Ariston e condotto da Antonella Clerici. Nello stesso anno è tra gli ospiti fissi della trasmissione “Festa Italiana”, in onda sullo stesso canale.

La grande svolta arriva nel 2012 con la partecipazione a “X Factor 6”. Daniele entra, promosso a pieni voti da tutti e quattro i giudici, nella squadra di Simona Ventura e riesce a raggiungere la semifinale, classificandosi quinto con l’inedito “Un giorno in più”, scritto per lui dal cantautore statunitense Gavin DeGraw e adattato in italiano dallo stesso Daniele e dagli autori Cianchi e Valicelli.

Dopo il successo a Deejay On Stage 2021, che è stata per lui l’occasione giusta “per rimettersi in gioco”, Daniele Coletta è entusiasta per il suo nuovo singolo, “Trastevere”, e non mancano i pensieri per i prossimi progetti. A tal proposito, ha dichiarato: “Uno dei miei migliori amici, Cristiano Turrini, ha vinto la precedente edizione di Deejay On Stage e così mi è nato il desiderio di partecipare al contest: è stato un progetto a cui ho aderito quasi per caso, ma partecipare e infine vincere è stata una grande emozione. Ora non mancano i pensieri per il futuro: sto lavorando su nuovi brani, presto uscirà una nuova canzone e spero di presentarmi alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Questo nuovo progetto sembra piacere molto e voglio continuare così”.