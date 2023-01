Daniele Dal Moro a Luca Onestini: "Oriana una botta e via". Ma lei ascolta tutto

Uscita poco elegante di Daniele Dal Moro nella casa del GF Vip.

Il modello veneto, che nel corso delle ultime settimane si è avvicinato in maniera sensibile a Oriana Marzoli, si è lasciato andare a una frase infelice nei confronti della modella venezuelana. Peccato che lei fosse lì a pochi passi, pronta ad ascoltare tutto.

Il siparietto avvenuto nella Casa

Il tutto è avvenuto tra Daniele, Antonella e Luca Onestini. Parlando con l’ex Uomini e Donne, Dal Moro non ha scartato che il rapporto con Oriana possa consumarsi in brevissimo tempo, confermando in parte la tesi lanciata dalla influencer di Salerno: “Per me fuori non c’è futuro tra voi.

Magari una sera si, ma non vedo una storia”. Prende la parola Onestini: “Una botta e via?”. Secca la replica di Daniele: “Può essere”.

Oriana sente tutto

Peccato che la conversazione tra i tre gieffini stesse andando in scena a pochi passi da Oriana Marzoli, che non a caso è stata ribattezzata Origliona da Alfonso Signorini, proprio per essere sempre pronta ad ascoltare le conversazioni degli altri gieffini. E la situazione ha assunto dei contorni scottanti

Daniele e le parole sulla modella: “Mi piace, non posso negarlo”

L’interesse mostrato fino ad oggi da Daniele Dal moro nei confronti di Oriana pare però essere reale. Il modello veneto ha infatti confermato a Luca Onestini di provare qualcosa per la showgirl originaria di Caracas: “Non posso negare che mi piace, tra noi c’è attrazione”.