Daniele Dal Moro e Dana Saber hanno regalato al popolo di Twitter uno spettacolino trash che farà discutere per molto tempo. Come reagirà Oriana Marzoli quando tornerà da Supervivientes?

Daniele Dal Moro contro Dana Saber

Mentre Oriana Marzoli è in Honduras per partecipare a Supervivientes, in Italia si sta scatenando il caos tra il fidanzato Daniele Dal Moro e Dana Saber. E’ stata quest’ultima a fare la prima possa, pubblicando su Twitter le chat private avute con l’ex Vippone. “Basta Oriana! Non ti seguivo perché se no ti lascio immaginare. Ora ti seguo, spero tu stia bene”, avrebbe scritto Daniele. I cinguettii di Dana, neanche a dirlo, hanno fatto il giro di Twitter, provocando l’ira veneta.

Lo sfogo di Daniele Dal Moro

Daniele, che avrebbe scritto a Dana nei pochi giorni in cui è rimasto single, ha tuonato:

“Io che ascolto le c*gate che dicono Dana e le Orianistas.. Visto che sei brava a fare gli screenshot (tranquilla che ad Oriana ho già fatto vedere tutta la conversazione) fai vedere anche i messaggi che mi mandavi prima ai quali non ho mai risposto. Dimenticavo: che ti ho sempre dato il due di picche non lo dico, lo dice la storia! P.S. sappi che le Orianistas sono le uniche che ti fanno fare due views perché altrimenti non te se inc*la nemmeno tu madre pensano che sei una disadattata!”.

La replica di Dana Saber

Dana Saber, ovviamente, non ha incassato in silenzio. Ha replicato: