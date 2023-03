Daniele Dal Moro contro Elenoire Ferruzzi: "Hai sbattuto la testa?"

Durante la sua partecipazione al GF Vip Elenoire Ferruzzi si è dichiarata a Daniele Dal Moro che, per tutta risposta, aveva messo in chiaro di non provare nulla per lei al di là di un semplice rapporto d’amicizia. Attraverso i social sembra che Elenoire sia tornata alla carica.

Elenoire Ferruzzi: la dedica a Dal Moro

In queste ore Elenoire Ferruzzi è tornata a pubblicare uno scatto in cui è ritratta in compagnia di Daniele Dal Moro, a cui più volte ha espresso i suoi sentimenti durante la sua permanenza al GF Vip. Daniele, che ha già più volte specificato di non ricambiarla, questa volta non ha gradito la questione e infatti tra i commenti al loro scatto ha scritto (rivolgendosi a Elenoire): “Hai sbattuto la testa?”.

In molti sui social hanno preso le parti di Daniele affermando che Elenoire sarebbe fin troppi insistenze con le sue avance. Al GF Vip, quando Daniele aveva messo in chiaro di non ricambiare i suoi sentimenti, lei aveva sbottato: “Lui mi ha gridato contro come un pazzo. Questo perché ho detto che si vergognava perché sono una trans. Queste sono situazioni che da 40 anni vivo all’ordine del giorno. E non solo io, tutte le ragazze come me. O almeno una buona percentuale”. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?