Dopo la rottura, Daniele Dal Moro si è scagliato contro Oriana Marzoli. L’ex concorrente del GF Vip non è riuscito a tenere a freno la lingua e ha riservato parole al vetriolo alla bella venezuelana.

Daniele Dal Moro contro Oriana Marzoli

Tramite il suo profilo Instagram, Daniele Dal Moro è tornato a scagliarsi contro Oriana Marzoli. Mentre la bella venezuelana si è limitata a commentare la giornata, l’ex Vippone si è lasciato andare ad uno sfogo al vetriolo. “Sono qui ad aspettare un taxi, a Milano non è facile. Oggi non voglio stressarmi ulteriormente, oggi è una giornata già abbastanza difficile, stasera andrò ad un evento“, ha dichiarato Oriana. Daniele non è stato altrettanto pacato.

Lo sfogo di Daniele Dal Moro

Dal Moro ha esordito:

“Vai a prendere per il c**o qualcun altro! Sono una persona non uno schiavo. Magari con il prossimo andrà meglio. Certo tu sei diversa, come i like che metti su commenti raccapriccianti sulla mia persona su Twitter. Aspetta dimenticavo quella non sei tu. E’ tua mamma. PS: se io dico che non ti ho lasciata e che pensavo si potesse chiarire?!? Chi è stato?! Probabilmente le Orianistas. La verità è che nessuno ha lasciato nessuno, ma con te o si sta alle tue regole altrimenti ciaone! Come ti dissi in casa io ti accetto per come sei. Tu vuoi solo una stampino. Ma l’amore non è questo è io per quanto ci sia sentimento mi dispiace ma non sono un cog**one”.

Daniele Dal Moro è un fiume in piena

Daniele è un fiume in piena. Ha proseguito: