E’ tornato il sereno tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. I due hanno deciso di darsi una seconda possibilità e si vocifera che potrebbero partecipare a Temptation Island. E’ così? La bella venezuelana ha rotto il silenzio.

Intervistati dal settimanale Chi, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno confessato di aver deciso di darsi una seconda possibilità. Dopo le liti delle ultime settimane, hanno trovato un punto di incontro. Stanno cercando di conoscersi meglio, in modo da capire i rispettivi colpi di testa. Parteciperanno a Temptation Island? La coppia ha fatto chiarezza anche su questo.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: come hanno fatto pace?

Oriana, in merito al riavvicinamento a Daniele, ha dichiarato:

“Abbiamo cercato un punto d’incontro. Mi ha fatto capire di cosa ha bisogno perché è stressato di altre cose e non vuole passare il tempo a discutere […] Il problema di fondo è che lui è insicuro per la sua storia di vita e io per la mia. Bisogna cercare di capire la sofferenza l’uno dell’altra.”.