Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, dopo i vari botta e risposta social degli ultimi giorni, sono stati avvistati insieme. I due ex concorrenti del GF Vip 7 hanno ceduto al ritorno di fiamma?

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli in palestra insieme

Dopo che si sono scambiati offese social al vetriolo, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli avrebbero deciso di dare una seconda possibilità al loro rapporto. Stando a quanto sostengono i beninformati, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 7 si sono rivisti a Verona, città di lui.

Oriana Marzoli è a Verona per Daniele Dal Moro

La conferma del ritorno di fiamma tra Daniele e Oriana arriva proprio dalla bella venezuelana. Nelle ultime ore, la Marzoli si è taggata a Verona, nella stessa palestra di Dal Moro. Quest’ultimo, poco dopo, ha condiviso un video proprio dalla struttura. Insomma, è certo: i due hanno deciso di darsi una seconda possibilità.

Oriana e Daniele: il ritorno di fiamma è certo

Oltre ad essersi taggati nella stessa palestra, alcuni fan hanno rivelato di aver incontrato Oriana e Daniele in un supermercato di Verona. Stando a quanto sostengono i beninformati, la coppia si è rivista la scorsa domenica e, da qual momento, non si è ancora separata. Per ora, però, non sono ancora tornati a seguirsi sui social.