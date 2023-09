Daniele Dal Moro finisce in ospedale: ha avuto un incidente con la moto d'acqua

Daniele Dal Moro finisce in ospedale: ha avuto un incidente con la moto d'acqua

Daniele Dal Moro finisce in ospedale per colpa di un incidente con la moto d'acqua: come sta?

Giornata da dimenticare per Daniele Dal Moro. L’ex concorrente del Grande Fratello è finito in ospedale a causa di un incidente con la moto d’acqua. Come sta il fidanzato di Oriana Marzoli?

Daniele Dal Moro finisce in ospedale

Dopo aver partecipato al Festival di Venezia con la fidanzata Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro ha avuto un piccolo incidente che l’ha costretto a ricorrere alle cure ospedaliere. A raccontare tutto ai fan è stato lui stesso, tramite il suo profilo Instagram. L’ex gieffino si è mostrato con un taglio profondo sull’occhio e ha confessato di doversi recare all’ospedale. Dopo di che, è sparito dai social per qualche ora, facendo preoccupare tutti i suoi fan.

Daniele Dal Moro: l’incidente con la moto d’acqua

Daniele stava trascorrendo una giornata al mare con gli amici, quando ha avuto un incidente con la moto d’acqua. Non è entrato nei dettagli, ma si è limitato ad ammettere: “Ok, sto andando in ospedale“. Dopo essere stato offline per alcune ore, Dal Moro è tornato attivo e ha mostrato ai fan il referto del pronto soccorso.

Come sta Daniele Dal Moro?

Sul referto dell’ospedale si legge:

“Trauma facciale con la moto d’acqua, nega perdita di coscienza. Vigile, orientato, fasia corretta, non deficit neurologici in atto. Ferita della palpebra superiore. Si confeziona sutura intradermica con ethilon 4/0 VAT in ordine”.

Daniele Dal Moro è stato dimesso dall’ospedale e sta bene. Di certo, l’incidente con la moto d’acqua poteva avere esiti molto peggiori.