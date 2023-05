Daniele Dal Moro, lo sfogo contro i fan: "Create solo problemi!"

Attraverso i social Daniele Dal Moro si è scagliato contro i fan dei social che, proprio in queste ore, avrebbero regalato a lui e a Oriana un viaggio a Venezia.

Daniele Dal Moro: lo sfogo via social

Daniele Dal Moro si è scagliato via social contro i suoi ammiratori in quello che in molti reputano uno sfogo ingiustificato e colmo di ingratitudine. Sembra infatti che proprio in queste ore i fan suoi e di Oriana abbiano regalato ai due un viaggio a Venezia. Qualcuno ha forse accusato Daniele di aver sfruttato la visibilità ottenuta grazie al GF Vip solo per ottenere “favori” da parte dei fan dei social e, anche se al momento non sono emerse conferme in merito alla questione, lui ha sbottato affermando:

“Fermo restando che se volessi chiudere una relazione lo potrei fare senza problemi visto che voi non mi date da mangiare, anzi…Mi create solo problemi. Il GF è finito e io, come sempre, faccio il ca**o che mi pare! Intendevo dire che l’unica cosa che mi ha portato in tasca a livello mediatico “la coppia” è stato farmi squalificare. So che ci sono anche persone molto carine e chiaramente questi tweet non sono rivolti alla parte “sana”. Non credevo di dover dare delucidazioni in merito”. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? Sui social in tanti sono impazienti di saperne di più.