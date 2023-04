Daniele Dal Moro riabbraccia Nikita: pace fatta con i genitori della Pelizon

Daniele Dal Moro, dopo la finale del GF Vip 7, ha riabbracciato Nikita Pelizon. Il Vippone, squalificato ad un passo dall’ultima puntata, ha fatto pace anche con i genitori dell’amica.

Daniele Dal Moro riabbraccia Nikita

A causa della squalifica dal GF Vip, Daniele Dal Moro non ha avuto modo di salutare i suoi compagni d’avventura. Anche se non era stato invitato alla finale del reality più spiato d’Italia, l’ex Vippone si è comunque recato a Cinecittà e ha riabbracciato tutti gli ex coinquilini. Tra questi c’era anche Nikita Pelizon, vincitrice del GF Vip 7. L’incontro tra i due è stato immortalato ed è finito sui social.

Daniele e Nikita: una grande amicizia

Nel video diventato virale sui social, si vedono Daniele e Nikita stretti in un lungo abbraccio. La Pelizon, all’indomani della vittoria, è ancora in vestaglia, mentre Dal Moro è già pronto per fare una passeggiata romana con Oriana Marzoli.

Daniele fa pace con i genitori di Nikita Pelizon

Prima di incontrare Nikita, Daniele ha anche fatto pace con i suoi genitori. Dal Moro, infatti, aveva avuto qualche problema con la famiglia Pelizon. Nello specifico, l’ex Vippone aveva discusso via social con la madre della vincitrice del GF Vip. Neanche a dirlo, anche lo scatto che ritrae il simpatico veneto con la big family di Nikita ha fatto il giro dei social.