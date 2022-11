Daniele Dal Moro ricoverato: portato via dal GF Vip in ambulanza

Daniele Dal Moro è stato ricoverato d'urgenza: perché l'hanno portato via dal GF Vip in ambulanza?

Daniele Dal Moro, al termine dell’ultima diretta del GF Vip, ha confessato il motivo per cui, nelle ore precedenti, è sparito dalla Casa più spiata d’Italia.

Il Vippone è stato ricoverato in ospedale, dove è arrivato a bordo di un’ambulanza.

Daniele Dal Moro ricoverato in ospedale

Perché Daniele Dal Moro è sparito dalla diretta del GF Vip per parecchie ore? Finalmente conosciamo la verità: è stato ricoverato in ospedale perché ha avuto un malore. Il primo a far intendere che gli fosse successo qualcosa è stato Luciano Punzo che, chiacchierando con Edoardo Tavassi della sparizione del coinquilino, ha ammesso: “Se è ancora dentro al reality? Non lo so, io l’ho visto che aveva al braccio infilato un…“.

L’ex tentatore si riferisce ad una flebo. Appena è tornato in Casa, Daniele si è limitato a dire:

“Che mi sentivo? Non posso dire. Sapeste cosa mi è successo. Vi dico solo che ho passato la notte in bianco. Sì è vero, sono andato a letto dopo le nove e mezza. Adesso sono anche raffreddato. Sono stato a letto qua due minuti, poi sono andato da loro. Se è un malessere fisico o emotivo? Sì dai fisico, mi hanno fatto le analisi, però davvero non posso dirvi nulla”.

Daniele, dal GF Vip all’ospedale: il motivo

Dopo l’ultima diretta del GF Vip, Daniele ha avuto una forte discussione con Edoardo Donnamaria.

Infuriato come non mai, è tornato a parlare del ricovero, rivelando che è finito in ospedale per motivi seri. Dal Moro ha tuonato:

“Allora non mi fate arrabbiare. Io non dovrei nemmeno alterarmi, perché ti garantisco che ieri sera mi hanno ricoverato d’urgenza in ospedale. Ed è venuta anche l’ambulanza. L’unica persona che non dovrebbe incavolarsi sono io perché dovrei solo che stare tranquillo. Però certe cose mi stanno così sul cavolo che non ce la faccio a stare zitto”.

Mistero sul malessere di Daniele

Dopo la lite, Edoardo gli ha chiesto se davvero fosse stato portato via dal GF Vip in ambulanza.

Dal Moro si è limitato a replicare:

“Sì certo che è successo. Non posso parlarne di questa cosa, però sì mi hanno ricoverato in ospedale Edoardo”.

Perché c’è tutto questo mistero sul malessere di Daniele? Al momento non è dato saperlo.