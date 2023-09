Relazione al capolinea tra Daniele De Bosis, ex partecipante dell’ultima edizione di Temptation Island, e l’ex tentatrice Benedetta Pascali. A comunicare la rottura è stato lui, ma lei lo ha attaccato.

Daniele De Bosis ufficializza la rottura con Benedetta

Daniele De Bosis e Benedetta Pascali si sono lasciati. L’ex partecipante di Temptation Island 2023 e l’ex tentatrice sembravano molto affiatati, ma qualcosa deve essere andato storto. E’ stato lui, via social, ad annunciare la rottura:

“Posso passare per una domanda di riserva? No? Comunque ad oggi posso dire che le cose non sono andate come forse speravo, come volevo. (…) Sono molto riservato e quando ho una relazione o sto frequentando una persona non mi va di metterlo su Instagram. Su piazza subito perché sono riservato almeno su questo. Ad oggi no, non ci stiamo frequentando“.

Daniele: la storia con Benedetta non è nata per fare hype

De Bosis non è entrato nei dettagli della rottura con Benedetta, ma ha chiaramente ammesso che le cose non sono andate come sperava. Ha sottolineato che la relazione con l’ex tentatrice non è nata per fare hype o aumentare i follower, anche perché non è particolarmente attratto dal mondo social. Infine, ha dichiarato che in questo momento è single e non sta frequentando nessuno.

Benedetta perde la pazienza e attacca Daniele

Benedetta non ha accettato di buon grado le parole di Daniele e ha replicato:

“Non sono solita parlare della mia vita privata, ma visto che è nata sotto le telecamere è giusto che si sappia la verità. La mia conoscenza con Daniele è giunta al termine, neanche il tempo di chiuderla che qualche minuto dopo l’ha divulgato sui social… che eleganza. A buon intenditore poche parole. Sei talmente riservato che ripeschi queste domande dall’archivio”.

Al momento, De Bosis non ha replicato alle sue accuse.