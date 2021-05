Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum danno un annuncio a sorpresa

Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum hanno annunciato un nuovo arrivo nella loro famiglia ed è subito boom di like

Sul profilo Instagram di Sarah Felberbaum è apparso un vero e proprio annuncio a sorpresa. La bellissima attrice di origine britannica ha infatti condiviso sul suo sito ufficiale un succoso aggiornamento relativo alla sua famiglia, composta dal celebre marito Daniele De Rossi e dai loro due bambini.

L’interprete di Maschi contro femmine non ha dunque potuto fare a meno di condividere con i fan una notizia davvero straordinaria, che ha immediatamente scatenato la reazione dei loro sostenitori.

De Rossi-Felberbaum: la bellissima novità

La famiglia De Rossi-Felberbaum è dunque pronta ad allargarsi! Daniele e Sarah hanno infatti accolto un nuovo membro: si tratta nella fattispecie di un dolcissimo cucciolo di Labrador, come si evidenzia nel post dell’attrice.

Come detto, l’annuncio a sorpresa della popolare coppia ha riscosso un subitaneo consenso da parte dei fan, che non hanno mancato di mandare loro una valanga di like e complimenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sarah Felberbaum (@sarahfelberbaum)

La piccola Arya, questo il nome della cucciolona, ha dunque fatto il pieno di apprezzamenti, d’altra parte tutti meritati per la sua incredibile dolcezza. “Family of six” è il commento della Felberbaum a corredo dello scatto incantevole che ha aperto il cuore di tantissimi sostenitori della coppia. Solo pochi giorni fa, Sarah aveva pubblicato una foto abbracciata a Daniele, appena guarito dal Covid. Fortunatamente i medici erano riusciti a prendere il virus in fase iniziale e l’ex centrocampista si è così potuto negativizzare e infine guarire.