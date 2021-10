Daniele Franco al posto di Mario Draghi e l’attuale presidente del Consiglio al Quirinale: nuova ipotesi all’orizzonte.

Il governo guidato da Mario Draghi è pieno di insidie vista la presenza di tutti i partiti maggiori, eccezion fatta per Fratelli d’Italia guidata da Giorgia Meloni. Adesso spunta all’orizzonte la possibilità di Draghi come presidente della Repubblica e Daniele Franco nelle vesti di premier.

La notizia è stata riportata da la Repubblica.

Daniele Franco al posto di Draghi, gli scenari

Ad una frangia del governo non dispiacerebbe l’avvento di Draghi in altre vesti, altri invece lo vorrebbero alla maggioranza fino al 2023 e non al Quirinale. Attualmente c’è una tornata elettorale in corso e per questo l’argomento è passato in sordina, ma dalle prossime settimane non è detto che tutto ciò non possa diventare uno degli argomenti maggiormente dibattuti.

Daniele Franco al posto di Draghi, le ipotesi

L’idea del governo è quella di evitare le elezioni anticipate. Vista la grande maggioranza risulterebbe al momento difficile la caduta, ma come ben si sa in politica tutto è possibile. Secondo la Repubblica vi sarebbero tre ipotesi a riguardo per far sì che non cada il governo. Il taglio dei parlamentari vedrà meno politici in un possibile futuro governo, il secondo aspetto riguarderebbe invece lo scoglio della pensione da maturare per i parlamentari attualmente in carica (15 settembre 2022).

Come terzo elemento entrerebbe in gioco il PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) che vede la necessità di arrivare fino al 2023 con chi lo ha progettato. Mai come in questo caso un errore minimo rischierebbe di mandare a monte fondi cospicui per far rinascere l’Italia dopo il periodo di pandemia da Covid-19.

Daniele Franco al posto di Draghi, nuove nome

Daniele Franco, attuale ministro dell’Economia, è il candidato più accreditato per ricoprire attualmente l’incarico di presidente del Consiglio.

Si tratta di un profilo apprezzato da Mario Draghi.