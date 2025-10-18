Daniele Gattano torna con Perestrojka e Pancake in tour nei teatri

Milano, 18 ott. (askanews) – Con ironia tagliente e uno sguardo dissacrante sulla società contemporanea, Daniele mescola surreale e quotidiano, trasformando situazioni comuni in riflessioni divertenti e sorprendenti. Daniele Gattano ha iniziato la sua carriera nei pub, esibendosi di fronte a pochi spettatori, per poi conquistare il grande pubblico con partecipazioni a programmi come Colorado, Le Iene, Comedy Central e Zelig C-Lab.

Fra le diverse esperienze televisive, la partecipazione a Le Iene è stata quella che ha contribuito maggiormente alla sua notorietà. Perestrojka e Pancake è un viaggio teatrale unico che ha già conquistato le principali città italiane: preparati a ridere, emozionarti e scoprire il mondo con occhi nuovi!

Le date del tour

25 ott Firenze Teatro Puccini

22 nov Venaria Reale (TO) Teatro Concordia

16 gen Forlì Sala San Luigi

9 feb Milano Teatro Manzoni

20 febbraio Vinovo (TO) Cinema Auditorium

27 mar Modena Teatro Michelangelo