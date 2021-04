Daniele Liotti e Cristina D’Alberto sognano le nozze: “Vorrei vederla con l’abito bianco”

Daniele Liotti ha confessato di voler prima o poi convolare a nozze con la sua compagna, Cristina D'Alberto.

Daniele Liotti ha confessato di sognare le nozze con la sua compagna Cristina D’Alberto, madre di sua figlia Beatrice.

Daniele Liotti e Cristina D’Alberto

Insieme da 4 anni, Daniele Liotti e Cristina D’Alberto sono più felici ed innamorati che mai, e dopo l’arrivo della piccola Beatrice (nata nel 2017) sembra proprio che i due stiano sognando i fiori d’arancio.

A confessarlo è stato l’attore di Un passo dal cielo 6, che a proposito delle sue presunte nozze con la compagna ha affermato:

“Ci ho più volte pensato. Il matrimonio l’ho sempre visto come un punto di arrivo. Immagino una coppia che sta insieme a lungo senza sposarsi e magari dopo trent’anni si dice: “Lo facciamo?”. Quella per me è una coppia che ha vinto. Però ho anche una gran voglia di vedere Cristina vestita di bianco.

Sarebbe bellissimo per lei e per i miei occhi. Quindi non so quanto aspetteremo”. Il sogno della coppia molto presto di concretizzerà? Per il momento i due continuano a godersi la loro storia d’amore e la piccola Beatrice. I due non hanno neanche escluso in futuro di avere un altro bebè, e infatti l’attrice ha rivelato: “Ci abbiamo pensato. Il periodo storico non è dei migliori (…) Ho un po’ il rammarico di non aver fatto più figli da giovane”.