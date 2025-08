Daniele Porena e il suo ruolo controverso al Csm

Il Parlamento, in un clima di attesa e qualche polemica, ha eletto Daniele Porena come nuovo membro laico del Consiglio superiore della magistratura (Csm). Ma come sempre accade in questi frangenti, la nomina non è esente da critiche e dubbi. Diciamoci la verità: l’elezione di Porena rappresenta un altro tassello in un mosaico politico che, da tempo, mostra crepe e fragilità.

Con 333 voti favorevoli, 123 schede bianche e 21 nulle, la votazione al terzo scrutinio ha evidenziato non solo l’appoggio, ma anche l’indifferenza di molti.

Il profilo di Daniele Porena: un uomo di legge tra i banchi del Csm

Daniele Porena, nato a Teramo il 29 dicembre 1976 e attualmente residente a Perugia, è un avvocato e docente di diritto costituzionale e pubblico. La sua carriera accademica lo ha portato a diventare professore ordinario presso l’Università degli Studi di Perugia, dove dirige anche un centro interistituzionale di studi e alta formazione in materia ambientale. Ma quali sono le sue credenziali? Laureato con il massimo dei voti, ha conseguito un Master in Diritto e tecnica degli appalti pubblici e un Dottorato in Teoria dello Stato e delle istituzioni politiche. Eppure, ci si potrebbe chiedere: è davvero un profilo all’altezza di un ruolo così importante?

La risposta è complessa. Mentre da un lato, i suoi meriti accademici parlano chiaro, dall’altro, la sua esperienza pratica nel campo della giurisprudenza solleva interrogativi. Porena, infatti, è stato iscritto all’Albo degli avvocati di Perugia fino all’ottobre 2019, ma il suo attivismo professionale è stato limitato. È abilitato al patrocinio presso la Corte di cassazione, ma è chiaro che il suo vero campo di battaglia è, e sarà, quello accademico. La domanda sorge spontanea: può un accademico risolvere i problemi della giustizia italiana?

Un’elezione che segna un passo indietro?

La realtà è meno politically correct: l’elezione di Porena al Csm è vista da molti come un passo indietro per un’istituzione già logora. Il Csm ha bisogno di rinnovamento, di volti freschi e di idee innovative, non di accademici che, sebbene rispettabili, potrebbero non avere la necessaria esperienza pratica per affrontare le sfide quotidiane della giustizia italiana. È un tema delicato, ma non possiamo ignorarlo.

Il professor Porena ha sottolineato il suo impegno a operare con disciplina e onore, ma come può un laureato in giurisprudenza, per quanto ben formato, affrontare le complessità di un sistema giudiziario in crisi? Ci chiediamo: quali sono le vere esigenze del Csm e, più in generale, della giustizia in Italia? La questione va ben oltre le buone intenzioni e ci porta a riflettere su un tema che riguarda tutti noi.

Conclusione: riflessioni e interrogativi aperti

In definitiva, l’elezione di Daniele Porena al Csm non è solo un fatto di cronaca, ma una questione che merita un’analisi più profonda. È il sintomo di un sistema che fatica a rinnovarsi e che, nonostante l’apparente stabilità, è in continua ricerca di figure che possano portare un cambiamento reale. In un momento in cui la giustizia viene messa in discussione da più fronti, ci chiediamo: Porena è davvero la persona giusta per questo compito?

Invito tutti a riflettere su questi punti e a non dare per scontato che la nomina di un accademico possa risolvere le problematiche del nostro sistema giuridico. La vera sfida è quella del cambiamento, e non può essere affrontata con la mera nomina di figure rispettabili ma distanti dalla realtà operativa. Cosa ne pensi?