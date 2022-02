Daniele Quartapelle vince Tali e Quali: chi è l’imitatore di Renato Zero

Chi è Daniele Quartapelle: il concorrente di Tali e Quali che, imitando Renato Zero, ha vinto l’ultima edizione dello show condotto da Carlo Conti.

Daniele Quartapelle vince Tali e Quali: la finalissima dello show NIP di Carlo Conti

L’edizione 2022 di Tali e Quali, lo show che ricalca il più celebre Tale e Quale ma dedicato alle persone che non fanno parte del mondo dello spettacolo, si è concluso con la vittoria di Daniele Quartapelle.

Il concorrente, infatti, ha conquistato il favore del pubblico, dei giudici e dei coach, riuscendo a trionfare programma condotto da Carlo Conti con I migliori anni della nostra vita.

Durante la finalissima, andata in onda con due settimane di ritardo rispetto alla programmazione inizialmente prevista, Daniele Quartapelle ha sfidato Luca Cionco, che imitava Fabrizio De André e che si è posizionato sul secondo gradino del podio; Veronica Perseo, che imitava Lady Gaga; Gianfranco Lacchi, che imitava Gianni Morandi; e, infine, Igor Minerva, che imitava Claudio Baglioni.

Per l’occasione, invece, la giuria era composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Inoltre, erano presenti in giuria anche Leonardo Pieraccioni e Ubaldo Pantani.

Chi è Daniele Quartapelle, l’imitatore di Renato Zero

Daniele Quartapelle, vincitore dello show Tali e Quali a matrice Nip, è nato a Roma il 22 aprile del 1968. Il padre lavorava in una casa editrice mentre la madre si occupava di crescere i figli: la coppia, infatti, oltre a Daniele Quartapelle, aveva anche altre due bambine.

Nonostante il diploma da geometra conseguito all’ITG Alberti, l’uomo ha sempre nutrito una profonda passione nei confronti della musica, sognando di riuscire a sfondare nel mondo dello spettacolo. Sin da giovane ha cominciato a suonare la batteria, imparando dai grandi della musica nazionale e internazionale e fondando un gruppo rock chiamato The Plants. Successivamente, ha cominciato a studiare canto e a lavorare nella speranza di riuscire, prima o poi, a realizzare il suo sogno.

La vita di Daniele Quartapelle è stata rivoluzionata il giorno in cui ha varcato la soglia del locare Ciao Nì, struttura dedicata a Renato Zero. In questo contesto, i proprietari del locale hanno notato l’incredibile somiglianza con Renato Zero e gli hanno chiesto di esibirsi in uno dei suoi brani. Da quel momento, il vincitore di Tali e Quali non ha più smesso di imitare il cantante.

Tra i maggiori sostenitori di Daniele Quartapelle c’è certamente la madre, 90 anni, che è comparsa nel video di presentazione dell’uomo realizzato per lo show condotto da Carlo Conti.