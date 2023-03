Daniele Scardina ancora in coma: le parole del fratello di Diletta Leotta

Il fratello di Diletta Leotta ha rotto il silenzio su Daniele Scardina, attualmente in coma in una clinica di Rozzano.

Daniele Scardina si trova ricoverato alla clinica Humanitas di Rozzano a causa di un’emorragia cerebrale dovuta alla lesione di due vene. In queste ore il fratello di Diletta Leotta ha rivolto al pugile le sue preghiere.

Daniele Scardina: parla il fratello di Diletta Leotta

Daniele Scardina ha accusato un improvviso malore mentre si trovava in palestra ed è stato sottoposto a un intervento d’urgenza. Al momento il pugile è in coma indotto e le sue condizioni sarebbero gravi ma stabili. Il suo manager ha rivelato nelle ultime ore che Scardina riuscirebbe a respirare autonomamente ma ha anche affermato che al momento quello che resterebbe da fare è aspettare e pregare.

Il pugile in passato è stato legato alla celebre conduttrice di Dazn Diletta Leotta, che nelle scorse ore ha rivolto a lui le sue preghiere via social. Anche il fratello della conduttrice si è unita in queste ore ai messaggi di solidarietà e affetto che sono stati inviati a Scardina. “Un solo pensiero, riprenditi presto. Sei una persona speciale”, ha scritto sui social Mirko Manola, fratello della conduttrice (i due condividono la madre ma hanno padri diversi). In tanti via social stanno inviando i loro messaggi d’affetto e di preghiera a Scardina e sono in attesa di ricevere notizie positive sul suo stato di salute.