Daniele Scardina “approva” la love story tra Diletta Leotta e Can Yaman

Daniele Scardina ha messo like a un post della sua ex fidanzata Diletta Leotta in compagnia della sua nuova fiamma, Can Yaman.

Diletta Leotta ha trascorso le festività pasquali in compagnia del suo nuovo fidanzato, Can Yaman, e a sorpresa il suo ex, Daniele Scardina, ha reagito al loro scatto di coppia.

Daniele Scardina: il like a Diletta Leotta

Dopo un anno d’amore Diletta Leotta e Daniele Scardina si sono detti addio senza fornire spiegazioni né annunciando pubblicamente il loro addio.

Pochi mesi fa Diletta Leotta è uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma, l’attore turco Can Yaman, e a sorpresa il pugile ha messo like al loro post insieme durante le festività pasquali. I due personaggi tv si sono mostrati insieme più felici ed uniti che mai insieme a un grande uovo di cioccolato personalizzato. King Toretto ha messo like al post della conduttrice, segno che tra i due la love story sarebbe finita pacificamente.

“Siamo stati bene, era una storia vera. Quindi è stato un bel periodo. Ero innamorato. Le voglio bene e la rispetto tantissimo e rispetto la donna che è, perché è una grande donna. È fidanzata? Eh, lo so che è fidanzata. Spero sia felice”, ha dichiarato il pugile in seguito alla fine della sua love story con la conduttrice. . Tra i due ci saranno ulteriori sviluppi? Al momento si vocifera che la Leotta possa presto convolare a nozze con Yaman.