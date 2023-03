Daniele Scardina come sta: le parole di Gilles Rocca

Gilles Rocca ha rotto il silenzio sulle condizioni del pugile suo amico Daniele Scardina, che da giorni è in coma alla Clinica Humanitas di Rozzano.

Gilles Rocca: la confessione su Daniele Scardina

In tanti continuano a pregare per le condizioni di Daniele Scardina, che è stato ricoverato e sottoposto a un’operazione d’urgenza a causa di un’emorragia cerebrale accusata durante un allenamento. Le condizioni del pugile sarebbero state descritte da subito come gravi ma stabile e l’amico Gilles Rocca ha ora rotto il silenzio in merito alla questione:

“Daniele sta respirando da solo, ma sta combattendo per la vita”, ha proseguito l’ex concorrente di Ballando con le Stelle. E ancora: “Daniele è una persona con un cuore immenso, di grande generosità e carisma, non ha mai avuto la fame di apparire. Ora sta lottando per la vita. Io vado sempre cauto nel dire le cose: fino all’ultimo round non si può mai dire chi vince o chi perde. Io sono convinto che Daniele è un campione e vincerà anche questa sfida. Io mi auguro di riabbracciarlo il prima possibile”.

Nei giorni scorsi anche il manager di Scardina, Alessandro Cherchi, ha rotto il silenzio sulle gravi condizioni del pugile e ha invitato i fan a pregare per lui. Al momento Scardina continua a essere in coma.