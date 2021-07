Daniele Scardina e Cristina Buccino, storia al capolinea? L’indiscrezione

Storia d'amore naufragata tra Daniele Scardina e Cristina Buccino? Sarebbe stata la modella a mettere fine alla liaison.

Daniele Scardina ha detto addio a Cristina Buccino? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete e i due finora hanno preferito non confermarla né smentirla.

Daniele Scardina e Cristina Buccino: l’addio

Daniele Scardina e Cristina Buccino si sono detti addio? I due sono stati avvistati insieme per la prima volta alcuni mesi fa e la modella si era anche lasciata immortalare sul ring dopo aver accompagnato King Toretto ad un incontro.

A quanto pare – sempre secondo il rumor – il pugile non sarebbe pronto a vivere una storia seria e questo avrebbe spinto la modella a chiudere la relazione. Per Scardina quella con Cristina Buccino è stata la prima liaison dopo la fine della sua importante storia d’amore con Diletta Leotta, naufragata in un nulla di fatto all’indomani del lockdown per l’emergenza Coronavirus.

Al momento lui e la Buccino non hanno preso parola in merito alla questione e del resto, nonostante i numerosi avvistamenti, i due avevano preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione.

Daniele Scardina e Diletta Leotta: la storia d’amore

Dopo una serie di avvistamenti a fine 2019, nel 2020 Daniele Scardina era uscito allo scoperto con la conduttrice di Dazn Diletta Leotta. I due avevano trascorso insieme la quarantena per l’emergenza Coronavirus durante il lockdown e a seguire, all’inizio dell’estate, si erano detti addio senza annunci o comunicati ufficiali. Secondo indiscrezioni Scardina avrebbe tentato di tutto per riconquistare la conduttrice e avrebbe anche confessato di aver provato per lei un sentimento importante.

Anche Diletta Leotta aveva rivelato, in seguito alla rottura, i suoi sentimenti per il pugile: “Non rinnego niente, fra noi c’è stato un amore profondo. Perché ho descritto nel mio libro (“Scegli di sorridere”) Toretto come “il mio amore” nonostante fra noi sia finita? In fondo, quando ho iniziato a scrivere il libro stavamo ancora insieme e in quel momento erano i miei sentimenti, quindi non sarebbe stato giusto toglierlo”.

Oggi la conduttrice è legata all’attore Can Yaman.

Daniele Scardina: la carriera e la vita privata

Da tempo Scardina vive a Miami, dove si è trasferito ancora giovanissimo per approfondire il suo amore per la boxe e per stare accanto al fratello Giovanni (proprietario di un ristorante). Oggi il pugile fa la spola tra l’Italia e gli States per via dei suoi numerosi impegni di lavoro.