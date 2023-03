Daniele Scardina, il fratello rompe il silenzio: "Posso finalmente dare la notizia che in tanti aspettavamo"

Giovanni Scardina, fratello di Daniele Scardina, ha rotto il silenzio sulle condizioni del pugile che per oltre 4 settimane è stato ricoverato in terapia intensiva a causa del suo malore.

Daniele Scardina come sta: le condizioni

Daniele Scardina è stato dimesso dalla terapia intensiva della Clinica Humanitas di Rozzano e non sarebbe più in pericolo di vita. Ad annunciarlo è stato il fratello del pugile che, attraverso un comunicato ufficiale, ha ringraziato i medici che si sono presi cura di King Toretto nelle ultime settimane. Il fratello del pugile ha anche specificato che la strada “sarebbe ancora in salita” e ha invitato tutti a continuare a pregare per suo fratello. Scardina aveva accusato il malore a causa della lesione di due vene che gli avrebbe causato un’emorragia cerebrale.

“A quattro settimane da quel pomeriggio che si è trasformato nel peggior incubo che si possa immaginare, oggi sono qui per darvi la notizia che in tanti aspettavamo. Le condizioni cliniche di Daniele continuano a migliorare e oggi stesso è stato dimesso dalla terapia intensiva per proseguire il percorso di cura inizialmente in reparto e in seguito in un centro di riabilitazione specializzato. La sua battaglia non è finita, ma possiamo dire finalmente che non è più in pericolo di vita”, ha scritto il fratello del pugile nel suo comunicato condiviso via social.