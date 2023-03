Daniele Scardina in coma dopo l’intervento, il manager: “Nessuna avvisaglia di malori”

Restano gravi ma stazionarie le condizioni di salute del pugile Daniele Scardina, operato d’urgenza alla Clinica Humanitas di Rozzano, a Milano, dopo aver perso i sensi a causa di un malore improvviso.

Daniele Scardina in coma dopo l’intervento

“Ci hanno detto che l’operazione di ieri sera è andata bene, stamattina alle 7 ci hanno confermato che il quadro era stabile, ma ora bisognerà aspettare le 48 ore canoniche per il risveglio”. Lo ha spiegato Alessandro Cherchi, promoter del pugile milanese che attualmente è in coma a seguito dell’intervento ala testa effettuato d’urgenza presso la clinica Humanitas di Rozzano dopo aver avuto un malore a fine allenamento nella palestra FitSquare di Buccinasco, a Milano.

“Fa parte del gioco, questo è uno sport in cui si prendono pugni in faccia, non si lancia una pallina. Ma le cause possono essere tante, magari Daniele era stressato in questa fase della preparazione atletica. Ogni caso è a sé, non dobbiamo aspettarci ogni giorno un pugile in coma”, ha aggiunto Cerchi.

Il manager: “Nessuna avvisaglia di malori”

Il manager di Scardina, inoltre, ha ripercorso la giornata del 28 febbraio fatta dei soliti allenamenti per il pugile milanese fino alla tragedia. “Ieri Daniele si stava allenando come al solito, era in una sessione di sparring partner in preparazione per l’incontro del 24 marzo all’Allianz Cloud di Milano”, ha detto Cherchi.

“Io non ero presente, ma ho ricevuto un video in cui lo si vede scendere dal ring senza problemi, dopo aver scambiato con un altro professionista di origini egiziane. Ride e scherza con gli altri, fa ancora un po’ di ‘vuotò poi va via verso gli spogliatoi. Nessuna avvisaglia di malori. Per di più non era andato ko”, ha aggiunto.

Proprio negli spogliatoi, secondo le ricostruzioni dei presenti, Scardina avrebbe avvertito un forte dolore all’orecchio che poi lo ha fatto crollare al suolo.