La paura era stata tanta, specie da parte del fratello Giovanni, ma adesso Daniele Scardina lascia l’ospedale “Humanitas” e inizia la riabilitazione: a due mesi dal malore severo e dall’operazione alla testa il pugile è pronto a lottare per riacquistare una salute per cui sie era temuto dopo il ricovero e l’intervento all’Humanitas di Rozzano, lo scorso 28 febbraio, Daniele Scardina è fuori dalla terapia intensiva e pronto ad essere trasferito in una struttura riabilitativa specializzata.

Daniele Scardina lascia l’ospedale

Dove? I media spiegano che si trova nelle vicinanze di Lecco. E un post pubblicato attraverso i canali social ufficiali di suo fratello Giovanni a nome della famiglia di King Toretto spiega tutto. Il pugile proseguirà le cure in una struttura riabilitativa che diventerà la sua seconda casa per un po’.

Il post di ringraziamento al personale

Ecco cosa dice il post: “Oggi chiudiamo un capitolo della nostra vita e salutiamo l’istituto clinico Humanitas, la nostra casa in questi due mesi. Ringraziamo col cuore in mano la Dottoressa Elena Costantini, capo sezione Terapia Intensiva Generale; il Dottor Zefferino Rossini, medico neurochirurgo, che ha operato Daniele; la Dottoressa Stefania Maria Alessandra Radice, responsabile clinico del reparto di Neurochirurgia; il Dottor Maurizio Cecconi, direttore di dipartimento di Anestesia e Terapie Intensive; Giulia Vinciguerra, infermiera gestionale di Neurochirurgia”. E in chiosa: “Insieme a loro ringraziamo tutta l’Equipe Medica della Terapia Intensiva che per primi si sono occupati di Daniele e tutti gli altri Medici e Infermieri del reparto di Neurochirurgia che in questo ultimo mese si sono presi cura di lui”.