Daniele Scardina migliora: "I medici preparano il risveglio"

Daniele Scardina sarebbe in via di miglioramento. Il manager ha rotto il silenzio sulle sue condizioni.

Il manager di Daniele Scardina ha rotto il silenzio sulle condizioni del pugile, che da oltre due settimane si trova in coma farmacologico alla Clinica Humanitas di Rozzano a causa di un malore.

Daniele Scardina: come sta

Il manager di Daniele Scardina ha fornito nuove informazioni sulle condizioni del pugile che, a quanto pare, sarebbe in fase di miglioramento. Dopo il malore che gli ha causato un’emorragia cerebrale e che lo ha costretto a subire un intervento chirurgico, Scardina avrebbe iniziato a respirare autonomamente e i medici avrebbero iniziato a ridurre il dosaggio dei medicinali al fine di permettere il suo risveglio nei prossimi giorni.

“I medici ci dicono che stanno iniziando la diminuzione del dosaggio dei farmaci per consentire il processo di risveglio nei prossimi giorni. Non sappiamo ancora quando accadrà ma ci sono buone sensazioni“, ha confessato il manager.

Durante queste settimane amici e familiari non hanno smesso di rivolgere le loro preghiere al pugile e al momento non è dato sapere quali saranno le sue condizioni al risveglio dal coma farmacologico. In tanti sui social continuano a rivolgere i loro messaggi di speranza e di preghiera a Daniele Scardina e sperano di avere al più presto notizie positive sulle sue condizioni.