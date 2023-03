Daniele Scardina, parla il fratello: "La sua lotta silenziosa tra la vita e la morte"

Il fratello di Daniele Scardina ha rotto il silenzio sulle condizioni del pugile che, da oltre una settimana, si trova in coma a causa di un malore.

Daniele Scardina: le parole del fratello

Daniele Scardina ha avuto un’emorragia cerebrale causata dalla lesione di due vene e da una settimana è in coma alla Clinica Humanitas di Rozzano, dove è stato sottoposto a un intervento d’urgenza. In queste ore il fratello dell’ex fidanzato di Diletta Leotta ha rotto il silenzio sulle sue condizioni e ha invitato tutti a pregare in suo sostegno.

“Una settimana fa Daniele iniziava la battaglia più importante della sua vita e oggi continua silenziosamente a lottare per vincerla”, ha scritto sui social, e ancora: “Chi conosce e vuole bene a Daniele sa quanto la fede e la comunità siano valori importantissimi per lui. Oggi alle ore 20 e come tutti i giorni vogliamo unirci in preghiera. Ovunque tu sia, chiediamo di unirti a noi con lo spirito. Siamo sicuri che Dio è con lui. Non perdete mai la Fede.”

I medici hanno fatto sapere che le condizioni del pugile sarebbero gravi ma stabili e il manager di Scardina ha anche aggiunto che il pugile riuscirebbe a respirare autonomamente. Nei giorni scorsi in tanti hanno rivolto le loro preghiere al campione, compresa la sua ex fidanzata Diletta Leotta.