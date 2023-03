Daniele Scardina respira autonomamente: le parole del manager

Alessandro Cherchi, manager di Daniele Scardina, ha rotto il silenzio sulle condizioni del pugile che è stato ricoverato per una emorragia cerebrale causata dalla rottura di due vene.

Daniele Scardina come sta

Daniele Scardina è ancora in coma e si trova ricoverato nella clinica Humanitas di Rozzano, dove amici e familiari stanno continuando a pregare per lui. Nelle ultime ore il manager del pugile, Alessandro Cherchi, ha rotto il silenzio sulle sue condizioni e ha fatto sapere che le condizioni di Scardina sarebbero sempre gravi ma stabili. Il pugile è ancora in coma, ma riuscirebbe a respirare autonomamente. “In questo momento Daniele è in coma indotto. Sempre stabile ma ogni giorno ci sono miglioramenti. Dobbiamo aspettare, ogni giorno c’è un piccolo miglioramento che aiuta a sperare. Le notizie per il momento sono positive”, ha fatto sapere Cherchi.

In queste ore in tantissimi stanno rivolgendo i loro pensieri e le loro parole al pugile, che avrebbe accusato l’improvviso malore durante un allenamento in palestra. Tra i tanti che hanno scritto messaggi di supporto e calore nei suoi confronti vi è stata anche l’ex fidanzata Diletta Leotta, che una volta appreso del malore del pugile ha scritto: “Forza Dani!”. Al momento non sono note ulteriori notizie sulle condizioni del pugile.