Daniele Scardina torna sui social dopo 6 mesi dall’emorragia cerebrale

A distanza di 6 mesi dall’emorragia cerebrale, Daniele Scardina è tornato sui social. Il pugile ha superato la fase critica, ma la riabilitazione sarà molto lunga. La sua immagine è un po’ diversa rispetto al passato.

Sei mesi fa, Daniele Scardina è stato ricoverato d’urgenza a causa di un’emorragia cerebrale. Ha subito un delicato intervento ed è stato in coma per ben tre settimane. Oggi, a distanza di qualche tempo, il pugile è tornato a mostrarsi sui social, aggiornando i fan sulle sue condizioni di salute.

A didascalia di una foto che lo ritrae su una sedia a rotelle, Daniele ha scritto:

“Sarebbe bello essere qui oggi per dirvi di aver raggiunto il traguardo. Purtroppo non è ancora così, ma sono un uomo di Fede e penso che il bello sia proprio questo: stupirmi di me stesso a ogni miglioramento ed essere grato per essere qui a scrivervi questo messaggio quando pochi mesi fa lottavo per sopravvivere“.