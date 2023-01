Danika Mori fermata dalla polizia: la pornostar scambiata per minorenne

Danika Mori fermata dalla polizia: la pornostar italiana è stata scambiata per una minorenne.

Danika Mori, una delle pornostar italiane più famose al mondo, è stata fermata dalla polizia ed è stata scambiata per una minorenne.

La 32enne racconta divertita la sua disavventura.

Danika Mori fermata dalla polizia

Disavventura a lieto fine per Danika Mori, all’anagrafe Federica D’Amore. La pornostar italiana, originaria di Siracusa ma residente a Tenerife, è stata fermata dalla polizia per un controllo di routine. Gli agenti, però, non l’hanno riconosciuta e credevano che fosse minorenne.

Il racconto di Danika Mori

Danika, tramite il suo profilo Twitter, ha raccontato:

“Mi hanno fermato e mi hanno chiesto se ho 18 anni. La mia reazione? Risate (mimate con le emoticon, ndr). Poi gli ho detto, mas +18″.

La Mori, che ha trovato il successo negli Stati Uniti ed è diventata una delle attrici porno con più visulizzazioni sui siti hard, si è fatta una grande risata. La disavventura con la polizia ha divertito anche i fan, che si sono lasciati andare a strani commenti.

La reazione dei fan

La disavventura di Danika, vincitrice del Pornhub Award 2022 come Miglior performer squirting dell’anno, ha scatenato l’ilarità dei fan.

Tra i commenti, si legge: “Per me ti ha riconosciuta e voleva fare il carino, senza dirti che era un tuo fan” oppure “Avrà fatto finta di non conoscerti, furbo” o ancora “Dovevi rispondere ‘mi potete guardare solo se VOI avete più di 18 anni’“.