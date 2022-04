Danilo Bertazzi torna in tv: il nuovo programma di Tonio Cartonio della Melevisione si chiama Calzino.

Danilo Bertazzi, l’amato Tonio Cartonio della Melevisione, torna in tv. Sarà al timone di un nuovo programma per bambini, in onda tutti i giorni su Rai Yoyo. I suoi fan, sia grandi che piccini, non vedono l’ora di rivederlo all’opera.

Tonio Cartonio, personaggio iconico della Melevisione, ovvero Danilo Bertazzi, è pronto per tornare in televisione. Il noto volto della tv per bambini sbarca su Rai Yoyo a partire da lunedì 11 aprile con un programma nuovo che si chiama Calzino. Il format andrà in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 7:20, con replica pomeridiana alle 16:40. Ogni puntata è divisa in quattro momenti ben precisi, basati su altrettanti modi diversi di giocare: arte, musica, linee con forme e parole e, infine, movimento.

Danilo Bertazzi e il suo Tonio Cartonio sono entrati nel cuore di piccini e grandi, diventando una figura cult della televisione per bambini. Il personaggio non ha avuto solo il compito di intrattenere i più piccoli, ma anche di insegnare loro cose nuove. Calzino avrà un compito simile: sarà amico del conduttore, che è a capo di un posto di nome Giocagioca. I due, senza spostarsi dallo studio, porteranno i piccoli telespettatori alla scoperta di un mondo nuovo.

Danilo Bertazzi affiancato da Marilena Ravaioli

Bertazzi non sarà solo, ma con Marilena Ravaioli, esperta di psicomotricità e di danza. Sarà una figura amica, che racconterà ai bambini le sue piccole avventure quotidiane. Calzino è rivolto a bambini dai 3 ai 5 anni e affronterà tematiche legate alla scoperta di sé e del mondo circostante. Il tutto sarà mediato da Danilo e Marilena, adulti pronti ad ascoltare e guidare i bimbi.