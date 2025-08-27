Danimarca: abolizione dell'IVA sui libri per promuovere l'alfabetizzazione

In Danimarca, i libri non sono solo un modo per viaggiare con la mente, ma anche un lusso. Perché? Non è tanto per la qualità della carta o dell’inchiostro, quanto per l’elevata imposta sul valore aggiunto (IVA) fissata al 25%, la più alta al mondo nel settore editoriale. Una situazione che ha spinto il governo danese a riflettere su come rendere la lettura più accessibile, specialmente per i giovani.

Nelle ultime ore, il ministro della Cultura, Jakob Engel-Schmidt, ha annunciato l’intenzione di abolire l’IVA sui libri nel prossimo disegno di legge di bilancio. L’obiettivo è chiaro: invertire la preoccupante tendenza che vede un calo della lettura tra le nuove generazioni e migliorare i tassi di alfabetizzazione nel paese.

La decisione del governo danese

Il governo danese ha individuato l’alta tassazione sui libri come un vero e proprio ostacolo all’accesso alla lettura. Si stima che l’abolizione dell’IVA costerebbe circa 38 milioni di sterline, ma l’esecutivo è pronto a presentare un piano che potrebbe cambiare radicalmente il panorama editoriale. Engel-Schmidt ha sottolineato: “Vogliamo che i libri siano accessibili a tutti, soprattutto ai giovani. La lettura è fondamentale per la nostra cultura e per il futuro del nostro paese”.

Ma non si tratta solo di una questione economica; è una questione di responsabilità sociale. La Danimarca ha registrato una diminuzione significativa della lettura tra i più giovani e il governo si sta impegnando a contrastare questa crisi. Secondo studi recenti, molti adolescenti non leggono più di un libro all’anno. Allarmante, vero? È un dato che richiede interventi immediati.

Impatto sull’industria editoriale

La proposta del governo è stata accolta con entusiasmo dal settore editoriale danese. La rimozione dell’IVA potrebbe non solo stimolare le vendite di libri, ma anche incoraggiare editori e autori a pubblicare più opere destinate ai giovani lettori. Molti editori sperano che questa mossa possa riportare i giovani verso i libri, creando un circolo virtuoso che promuova la lettura e la scrittura.

In più, si prevede un incremento dell’occupazione nel settore editoriale e nelle librerie, che potrebbero beneficiare di una maggiore affluenza di clienti. “Speriamo che l’abolizione dell’IVA possa portare a una nuova era per la lettura in Danimarca,” ha commentato un noto editore danese. Un commento che fa riflettere, non credi?

Contesto e futuro della lettura in Danimarca

Questa decisione di abolire l’IVA sui libri si inserisce in un contesto più ampio di iniziative volte a promuovere cultura e istruzione in Danimarca. Negli ultimi anni, sono stati lanciati diversi programmi per incoraggiare la lettura tra i giovani, ma i risultati sono stati deludenti. L’abolizione dell’IVA rappresenta un passo audace e necessario in questo percorso.

In conclusione, l’iniziativa del governo danese di abolire l’IVA sui libri potrebbe essere la chiave per rivitalizzare l’interesse alla lettura tra i giovani. Con un forte impegno e un approccio strategico, la Danimarca si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia culturale, puntando su un futuro in cui i libri tornano a essere protagonisti nelle vite dei cittadini. E tu, cosa ne pensi? È davvero possibile che questa iniziativa possa rigenerare la passione per la lettura tra le nuove generazioni?