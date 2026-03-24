Danimarca al voto, elettori in coda al municipio di Copenaghen

Milano, 24 mar. (askanews) – Al municipio di Copenaghen, gli elettori, molti dei quali diretti al lavoro, si mettono in fila sotto un cielo nuvoloso per esprimere il proprio voto alle elezioni generali. Gli ultimi sondaggi attribuiscono al blocco di sinistra, di cui la premier danese Mette Frederiksen è il candidato autoproclamato, un vantaggio di nove seggi sul blocco di destra, ma nessuna delle due parti dovrebbe ottenere la maggioranza dei 179 seggi del Folketing, il parlamento danese.”Sicuri in tempi incerti”: attorno a questo messaggio Frederiksen ha costruito la sua campagna puntando a tradurre in consenso interno la sua gestione delle tensioni con l’amministrazione Trump sulla Groenlandia.